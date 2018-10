Medie: Tyrkiet har fundet beviser for journalistdrab på konsulat

Tyrkisk politi har ifølge en unavngiven tyrkisk embedsmand fundet beviser på Saudi-Arabiens konsulat i landet, på at journalisten Jamal Khashoggi er blevet dræbt på konsulatet.

Det beretter nyhedsbureauet AP.

Nyhedsbureauet beskriver embedsmanden som værende "højtstående". AP citerer vedkommende for, at der er fundet "særlige beviser" på konsulatet.

Beviserne er ifølge kilden fundet, da et hold af både tyrkiske og saudiarabiske efterforskere gennemgik konsulatet.

Det fremgår ikke af AP's telegram, hvorvidt den unavngivne embedsmand har været en del af undersøgelserne på konsulatet. Embedsmanden krævede anonymitet for at fortælle om tyrkisk politis fund.

Jamal Khashoggi forsvandt 2. oktober efter et besøg på konsulatet.

Han er statsborger i Saudi-Arabien men har boet og skrevet for aviser i USA, fordi han har været kritisk overfor kongefamilien i Saudi-Arabien og er flygtet af samme årsag.

Efter Khashoggi forsvandt, anklagede tyrkiske myndigheder Saudi-Arabien for at have dræbt ham. Det afviste Saudi-Arabien kategorisk.

CNN kunne søndag berette, at to anonyme kilder fortalte dem, at saudiaraberne forberedte sig på at indrømme, at drabet fandt sted på konsulatet.