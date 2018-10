Et 600 meter langt flydende rør skal udrydde verdens største affaldsø

Plastik flyder rundt og forurener verdenshavene. Forureningen er kun blevet værre med årene, og det samme er mængden af plastik.

Derfor har fonden The Ocean Cleanup udviklet et nyr rensningssystem ved navn Wilson. Helt konkret er der tale om et 2.000 fod - svarende til godt 609 meter - langt rør, som skal udtrække plastikforurening fra havene.

Det skriver CNN.

Røret er formet som et U med et tre meter dybt net under sig til at fange flydende plastik under havets overflade. Omkring hver anden måned skal en båd vende tilbage til røret og tage affaldet med til kysten. Derefter er det målet, at genbruge plastikken til nye produkter, skriver mediet.

I sidste måned påbegyndte den amerikanske fond sin mission om først og fremmest at rense den såkaldte ”Great Pacific Garbage Patch”, som er en enorm affaldsø i det Nordlige Stillehav mellem San Francisco og Hawaii.

Den gigantiske affaldsø er en samling af primært plastikaffald, der til sammen er dobbelt så stor som staten Texas. Det er den største af fem affaldsøer i verden.

Røret er planlagt til at nå sin destination i havet tirsdag og skal kort derefter begynde rensningsprocessen, oplyser en talsmand for Ocean Cleanup foundation til CNN.

Ocean Cleanup har testet røret igennem de seneste fem år. I 2013 formåede projektet at indsamle over 2 mio. dollars gennem crowdfunding og har siden indsamlet over 30 mio. dollars.

Håbet er, at røret kan indsamle 50 tons affald inden april 2019 og rense 90 pct. af verdenshavene inden 2040. Fondens overordnede mål er på sigt at rense alle verdens have.

Nogle eksperter er dog kritiske over for, om systemet for alvor kan opnå så markant succes med havenes store areal. En del af kritikken går bl.a. på, at nettet ikke vil kunne indsamle de helt små stykker plastik og byggeaffald, samt at havdyr kan risikere at blive fanget i nettet.

Derudover bekymrer kritikere sig om, at et eventuelt sammenbrud vil føre til endnu mere havaffald, skriver CNN.