Fakta: Verdens længste direkte flyruter

Brexit er gået i hårdknude. Det kan ende med "no deal"-brexit eller måske et "blindt brexit".

Stormen har foreløbigt kostet et liv, men tallet ventes at stige.

Trods Trumps varme følelser for Kim, kræver Nordkorea nye indrømmelser. Præsidentens diplomatiske statur har få beundrere.

Ifølge amerikanske forskere havde statuerne ét bestemt formål for den oprindelige befolkning.

Kun to år gammelt og allerede nummer to på ranglisten. Kontroversiel skuespillers parti stormer frem.

Det prorussiske parti blev nummer et, men magten ligger hos nummer to:

Trods Trumps varme følelser for Kim, kræver Nordkorea nye indrømmelser. Præsidentens diplomatiske statur har få beundrere.

Hidtil har den gængse opfattelse været, at usund kost var tæt knyttet til den smertefulde sygdom.

Aktienkursen er gået fra blodrød til de øvre luftlag for Pandora i dagens handel. Smykkekoncernen afviser at kommentere rygter. Finans

Ifølge officielle registre har en svindelmistænkt kvinde med sin søn penge i to ejendomme i Sydafrika.

Endnu et transkontinentalt fly har søndag været ramt af en bombetrussel. Flyet fra USA er landet i Singapore.

Rejsetiden bliver 3-4 timere kortere, end hvis passagerne skulle skifte fly under rejsen, vurderer flyselskabets direktør.

8. Manila - New York med Philippine Airlines. 13.710 kilometer, 17 timer og 10 minutter og 17 timer og 30 minutter.

1. Singapore - New York med Singapore Airlines. 16.700 kilometer, 18 timer og 45 minutter.

Her får du en oversigt over verdens længste direkte flyruter.

Turen kommer til at tage 18 timer og 45 minutter, hvor man tilbagelægger 16.700 kilometer.

Flyselskabet Singapore Airlines relancerer torsdag verdens længste direkte flyrute fra Changi-lufthavnen i Singapore til lufthavnen i Newark lidt uden for New York i USA.

Turen kommer til at tage 18 timer og 45 minutter, hvor man tilbagelægger 16.700 kilometer. Foto: Tim Chong/Reuters

Torsdag flyver Singapore Airlines verdens længste flyrute fra Singapore til New York.

En fangeleg i et frikvarter udviklede sig dramatisk i Lystrup.

Hidtil har den gængse opfattelse været, at usund kost var tæt knyttet til den smertefulde sygdom.

Hidtil har den gængse opfattelse været, at usund kost var tæt knyttet til den smertefulde sygdom.

Et offentliggjort patent tyder på, at magnet-teknologi kan give langt mindre sårbar elektronik.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her