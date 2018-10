19 timer i luften: Her er verdens længste flyrute uden stop

Med næsten 19 timer i luften og en afstand på over 15.200 kilometer, er flyruten mellem Singapore og New York nu tilbage på tronen, som verdens længste kommercielle flyrute uden stop.

For om få dage kan passagerer igen flyve mellem de to metropoler, når Singapore Airlines’ nyeste fly, en Airbus A350-900 ULR, letter.

Det skriver CNN.

Med 67 passagerer på business class og 94 på den såkaldte Premium Economy Class, har flyet plads til 161 passagerer på flyet, der i første omgang får luft under vingerne tre gange om ugen, indtil en anden Airbus A350-900 ULR bliver klar til drift.

Derefter vil der være en daglig afgang mellem Liberty International Airport i Newark, i New York, og Singapore.

Singapore Airlines har tidligere fløjet passagerer mellem de to storbyer, men tilbage i 2013 valgte flyselskabet at sløjfe ruten, fordi det ifølge firmaet viste sig at være ineffektivt.

Det daværende fly på ruten var en Airbus A340-500, der kun havde plads til 100 business class-passagerer. Men på grund af udviklingen i flybranchen, det højere passagertal og de lavere brændstofomkostninger er man nu parat til at åbne ruten igen.

»Ruten uden stop gør rejsetiden tre til fire timer kortere sammenlignet med rejsetiden mellem de to byer, hvor vores kunder skal skifte fly,« siger direktøren for Singapore Airlines, Mak Swee Wah, til The New York Times.

Se videoen af det første Ultra Long Range A350 XWB, der er blevet leveret til Singapore Airlines, herunder.