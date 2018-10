Trump om Nordkorea: »Vi har gjort utrolige fremskridt - ingen atomprøvesprængninger, ingen raketter«

USA's udenrigsminister Mike Pompeo har netop været på besøg i Nordkorea, hvor han har diskuteret mulighederne for en nordkoreansk nedrustning på atomområdet.

Tirsdag siger den amerikanske præsident Donald Trump, at der er sket en »utrolige fremskridt« hvad angår Nordkoreas atomprogram.

»Ingen atomprøvesprængninger, ingen raketter, og vi har et meget godt forhold til formand Kim, hvilket er meget vigtigt,« siger Donald Trump ifølge AFP.

Der er enighed om, at de to statsledere fra USA og Nordkorea skal mødes igen, men hvor og hvornår ligger endnu helt fast, blot mødet sker »så hurtigt som muligt«.

Det bliver i givet fald anden gang, at de to ledere mødes.

Pompeo: Kim Jong-un vil tillade inspektører på atomanlæg

Donald Trump oplyser tirsdag, at tre eller fire forskellige steder er i spil, men at mødet formentlig ikke vil blive holdt i Singapore - stedet, hvor de to nationer holdt det første, historiske møde i juni.

Ifølge Donald Trump vil der »på et tidspunkt« også blive holdt møder både i USA og i Nordkorea.

Mike Pompeo mødtes mandag med Kim Jong-un i Pyongyang, hvor man diskuterede nedrustningen.

Kig godt på hjulkapslen: Hvor har Nordkoreas diktator den splinternye million-øse fra? Kim Jong-un ankom til møde med USA's udenrigsminister i en af verdens dyreste biler. Hvordan er den sluppet gennem FN's sanktioner?

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har ifølge Mike Pompeo netop givet grønt lys til, at internationale inspektører får adgang til nordkoreanske områder i Punggye Ri, der er et område for atomtest.

Der er sket »væsentlige fremskridt« i nedrustningen, lød det mandag fra udenrigsministeren.

Kim Jong-un lovede ellers under mødet i Singapore, at Nordkorea vil demontere sit atomprogram, men siden har USA haft svært ved at se konkrete handlinger, der bakker ordene op.