Pompeo: Kim Jong-un vil tillade inspektører på atomanlæg

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, vil give internationale inspektører adgang til nordkoreanske atom- og missilområder.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, mandag efter at have mødtes med Kim Jong-un i Pyongyang søndag.

Ifølge Pompeo vil inspektørerne få lov til at besøge et område for missiltest samt atomanlægget Punggye-ri.

Det vil ifølge udenrigsministeren ske, så snart USA og Nordkorea "er blevet enige om logistikken".

Trump på Twitter: Jeg skal mødes med Kim Jong-un igen snart

Samtidig fortæller Mike Pompeo, at parterne er "temmelig tæt på" at nå til enighed om detaljerne vedrørende endnu et topmøde mellem Kim Jong-un og den amerikanske præsident, Donald Trump.

Det var den nordkoreanske leder, der i et brev til Trump i sidste måned foreslog et andet topmøde mellem de to.

Kim Jong-un har beskrevet sine drøftelser med Mike Pompeo søndag som "produktive og vidunderlige". Det rapporterer det statslige nyhedsbureau KCNA.

- Kim Jong-un udtrykte tilfredshed med de produktive og vidunderlige samtaler med Mike Pompeo. Her var der forståelse for gensidige standpunkter, og meninger blev udvekslet, rapporterer KCNA mandag.

Også Donald Trump er tilsyneladende tilfreds med Pompeos arbejde i Nordkorea.

- Pompeo havde et godt møde med formand Kim i dag i Pyongyang. Der blev gjort fremskridt i Singapore-aftalerne. Jeg ser frem til at se formand Kim igen i den nærmeste fremtid, skrev Trump på Twitter søndag.

Singapore-aftalerne er de aftaler, som Trump og Kim underskrev i juni, da de mødtes første gang i Singapore.

De aftalte blandt andet tiltag, der skal mindske spændingerne i den koreanske konflikt.

Mike Pompeo flyver på besøg hos Kim Jong-un

Kim Jong-un lovede, at Nordkorea vil afvikle sit atomprogram. Men USA har indtil videre haft svært ved at se konkrete handlinger, der bakker Kims løfte op.

Søndag sagde Pompeo, at hans besøg i Pyongyang er "endnu et skridt fremad" mod afviklingen af Nordkoreas atomprogram.