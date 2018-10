Studie: Omfanget af falske anklager om seksuelle overgreb kan være større end påstået

Anklager om seksuelle overgreb og voldtægter har alvorlige konsekvenser og har været rettet imod alt fra almindelige personer til sportsstjerner som Cristiano Ronaldo, skuespilleren Kevin Spacey og den amerikanske højesteretsdommer Brett Kavanaugh.

Spørgsmålet er, om der er hold i anklagerne, der kan have fatale konsekvenser som eksempelvis af gøre en ende på den anklagedes karriere og tilsværte den pågældendes rygte og karakter. Studier viser nu, at anklagerne i større omfang end der tidligere har været fremme kan være falske.

Det generelle standpunkt har været, at anklager om seksuelle angreb er sande i størstedelen af tilfældene. The National Sexual Violence Resource Center i USA vurderer, at mængden af falske anklager rangerer mellem 2 til 10 pct. af anklagerne, oplyser CNN.

Argumentationen om at kun 2 pct. af anklager er falske har bl.a. været brugt af Brett Kavanaugh. Konklusionen er dog ikke entydig.

Amnesty: Bevisbyrden ændrer sig ikke ved lov om samtykke

Direktøren for det amerikanske Institut for Retsmedicinsk Kriminologi Brent E. Turvey kritiserer det gyldne tal på 2 pct. for ikke at have nogen grobund i virkeligheden.

»Dette tal er ikke bare upræcist, men det har heller ingen baggrund i virkeligheden. At rapportere det offentligt som en valid frekvensrate med nogen form for empirisk understøttelse er enten videnskabeligt uagtsomt eller bedragerisk,« skriver han i sin bog ”Falske Anklager” bygget på empiri og studier ifølge Washington Post.

Et akademisk studie viser bl.a., at op til 40 pct. af seksuelle overgreb er falske.

Usikkerheden i så alvorlige anklager bekymrer bl.a. Donald Trump.

»Det er en meget skræmmende situation, at du er skyldig indtil, at din uskyld er bevist,« siger han omkring anklager om seksuelle angreb mod f.eks. Brett Kavanaugh.

»Det er smuldret lidt mellem fingrene på os«: Er 19 mio. tweeets om #MeToo gået hen over hovedet på Danmark? Efter et år med den verdensomspændende MeToo-bevægelse peger nogle forskere på, at Danmark er gået forsigtigt til værks.

Det har også ført til at flere kvinder bruger hashtagget #ProtectOurBoys for at bekæmpe falske anklager.

The National Sexual Violence Resource Center peger på, at det er vekslende protokoller og definitioner, som gør det svært at vurdere, hvornår en anklage er falsk. I nogle tilfælde vil en anklage blive kaldt falsk alene pga. manglende bevismateriale.

»Det betyder ikke, at en form for seksuelt overgreb ikke er sket, men kun at det ikke er det i et juridisk perspektiv. Sagen lever ikke op til de juridiske kriterier, eller den er ”grundløs”,« siger det amerikanske researchcenter til CNN.

I Danmark er det 7,3 pct. af anklager om voldtægt, der bliver kategoriseret som falske anklager i en analyse af anmeldelser i perioden 2000-02. Det viser det seneste danske studie fra Det Kriminalpræventive Råd.

I 2017 modtog politiet 944 anmeldelser af voldtægt i Danmark, hvor godt 70 pct. af anmeldelserne førte til, at politiet sigtede en gerningsmand, dokumenterer det Kriminalpræventive Råd i en rapport.

Det vil sige, at 30 pct. af anklager befinder sig i en gråzone som enten falske eller uden tilstrækkelige beviser.