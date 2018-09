Trump om forholdet til Kim Jong-un: »Vi er forelskede«

Skal man tro USA's præsident, Donald Trump, har stemningen mellem ham og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, aldrig været bedre.

Således fortalte Trump lørdag under en timelang tale i West Virginia, at han og Kim Jonh-un har, hvad man kan betegne som en kærlighedsaffære, skriver nyhedsbureauet AFP.

»Han har skrevet smukke breve til mig, og det var fantastiske breve. Vi er forelskede,« lød det blandt andet fra den amerikanske præsident fra talerstolen.

Trump takker Kim: »Missiler og raketter flyver ikke længere i alle retninger«

Trump gav samtidig udtryk for, at han er særdeles stolt af, hvordan deres forhold har udviklet sig.

»Jeg kan lide Kim, og han kan lide mig. Jeg går ud fra, at det er i orden at sige,« sagde præsidenten.

De seneste udtalelser fra Trump er helt i tråd med, at han til FN's generalforsamling først på ugen kaldte Kim Jong-un, som FN har anklaget for at krænke menneskerettigheder, for »fantastisk«.

Men kigger man et år tilbage i tiden truede Trump - fra selvsamme platform - Nordkorea med »total ødelæggelse«, hvis det truede USA eller USA's allierede.

Til det svarede Kim Jong-un blandt andet, at Trump var en »mentalt forstyrret, amerikansk, senil olding«.

Kim søger nyt topmøde med Trump Der er grøde i nedrustningsforhandlingerne med Nordkorea, men ikke alle er overbeviste om Kim Jong-uns motiver

Siden FN-generalforsamlingen tidligere på ugen har den amerikanske præsident oplyst, at han har modtaget et »ekstraordinært« brev fra den nordkoreanske leder og i det hele taget er optimistisk i forhold til udsigten om et nyt topmøde mellem de to ledere.

Donald Trump og Kim Jong-un mødte hinanden ved et historisk topmøde i Singapore tilbage i juni. Her underskrev de en erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.

Diplomater har efterfølgende kritiseret erklæringen for ikke at opstille en tidslinje og verificering frem mod målet.