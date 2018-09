»Det er som at bo midt i Disneyland«: Lille kroatisk by har 2.500 indbyggere - og 800.000 turister

»Non bene pro toto libertasvenditur auro.«

På dansk: »Friheder ikke til salg for alverdens guld.«

Sådan lyder inskriptionen på Lovrijenac-forten uden for bymurerne ved den kroatiske havneby Dubrovnik. Inskriptionens budskab har måske har fået en lettere ironisk betydning i de senere år.

Byen er blevet et populært rejsemål, hvor 800.000 turister har besøgt byen siden starten af året.

#TouristsGoHome: Mange populære rejsemål har fået nok af turister Listen over destinationer med protester mod turister er vokset betydeligt i år.

Dubrovnik kan blandt andet takke den populære TV-serie ”Game of Thrones” for den store stigning i besøgsantallet.

Når man i ”Game of Thrones” befinder sig i den fiktive by ”Kings Landing”, hvor en stor del af serien foregår, er det i virkeligheden optaget i Dubrovnik.

Samtidig har Kroatiens finaledeltagelse ved VM i fodbold i Rusland i sommers også været en medvirkende faktor til den stigende popularitet.

Den store mængde turister er dog ikke kun en dans på roser.

For byen, der er på UNESCO’s liste over verdensarv, har kun 2.500 indbyggere. I højsæsonen kan der være over 16.000 besøgende på én dag, hvor størstedelen af de besøgende kommer fra krydstogskibe.

Når der er fire gange så mange turister som lokale, bliver det en stor gene for beboerne. Det skriver AP.

»Det er ikke til at fatte, det er som at bo midt i Disneyland,« siger lokale Marc van Bloemen til AP.

»Det er kaos, alt er bare kaos«.

Tilbage i maj udtalte en lokal tourguide, at presset på byen var ved at blive for stort:

»Vi er blevet for populære i løbet af få år, vi er blevet ofre for vores egen succes,« lød det fra Ivan Vukovic Vuka til flere internationale medier.

Ifølge The Times ankommer 80 pct. af Dubrovniks omkring en million årlige turister fra søsiden. Byen har tidligere indført regler om, at krydstogtskibene indbyrdes skal koordinere deres anløb.

»Vi har ondt af os selv, men også af dem (turisterne red.), fordi de ikke kan mærke byen længere pga. de konstant støder ind i andre turister. Det er kaos, det hele er kaos,« mener Marc van Bloemen.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Sidste år advarede UNESCO om at byens plads på listen over verdensarv er truet grundet den store mængde af turister. I 2017 annoncerede de lokale myndigheder en plan. ”Respect the City” (respektér byen) gik ud på, at antallet af besøgende hver dag skulle reduceres til 4000, men planen er endnu ikke realiseret.