Danmark indgår nyt militært samarbejde med Frankrig

Forud for den franske præsident Emmanuel Macrons statsbesøg i København i næste uge indgår Danmark nu et tættere militært samarbejde med det store EU-land.

Danmark har således lovet Frankrig at bidrage med en dansk fregat til en fransk hangarskibsgruppe, som vil kunne indsættes til støtte for den internationale koalitions kamp mod Islamisk Stat (IS) i Mellemøsten.

Gruppen af hangarskibe skal udsendes i første halvår af 2019, og som det første skal det danske skib indgå i et træningsforløb ud for den franske middelhavskyst.

»I første omgang drejer det sig om at lave fælles øvelser. Derefter skal vi tage stilling til, om den danske fregat skal indgå i noget operativt,« siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Jyllands-Posten.

Det danske forsvarsministerium arbejder stadig på at få de præcise detaljer for det danske bidrag på plads.

De ventes at blive afklaret frem mod fremsættelsen af et beslutningsforslag i Folketinget forud for udsendelsen af den danske fregat.

Gruppen af hangarskibe ventes at bestå af selve hangarskibet og op til 40 fly samt altså et antal skibe - herunder det danske - som primært får til opgave at beskytte hangarskibet.

Statsministeren kalder den nye aftale med franskmændene »den foreløbige kulmination på et tættere militært samarbejde med Frankrig.«

Mens Danmark i mange år har haft tradition for at arbejde meget tæt sammen med Storbritannien, når det kommer til militære opgaver inden for Nato-regi, understreger Lars Løkke, at det er vigtigt for Danmark også at indgå nye militære samarbejdsaftaler med andre europæiske lande.

»For mig er det en naturlig udvikling i kølvandet på en verden lidt i opbrud, at vi søger flere sikre havne, « siger han og henviser til, at valget af Donald Trump som præsident i USA har åbnet Europas øjne for, at det i større grad skal påtage sig mere ansvar for egen sikkerhed.

»Det er vigtigt, at vi også får gearet det danske militær til at kunne samarbejde med andre lande (end Storbritannien, red.), og Frankrig er et nøgleland, også af historiske grunde,« siger statsministeren.

Er det også, fordi I er usikre på, om USA fortsat vil være engageret i indsatsen mod Islamisk Stat?

»Naarj. Man kan bare sige, at tingene er ikke så stabile, som de har været. Det er for sent at tegne en brandforsikring, når huset er brændt ned. Jeg tror bare, det er rettidig omhu, at Europa samarbejder mere på de her dimensioner,« siger statsministeren.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Lars Løkke får i næste uge mulighed for at diskutere det nye militære samarbejde, samt andre dagsordner, når Macron gæster Danmark tirsdag og onsdag.