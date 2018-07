Elon Musk undskylder for "pædo"-kommentar til dykker i grottedrama

Tesla-rigmanden Elon Musk har på det sociale medie Twitter givet en undskyldning til en britisk dykker, som hjalp med at redde 12 drenge og deres fodboldtræner ud af en grotte i Thailand.

- Jeg undskylder til hr. Unsworth og til de firmaer jeg repræsenterer som leder. Skylden er min og min alene, skriver han ifølge Reuters.

- Min kommentar blev sagt i vrede, efter at hr. Unsworth sagde flere usandheder og antydede, at jeg tog del i en seksuel akt med miniubåden, lyder det videre.

Efter at den amerikanske entreprenør har kaldt Vern Unsworth for "pædo", der er kort for pædofil", meddelte dykkeren, at han overvejede at lægge sag an.

Efter kritik af ubådsplan: Elon Musk kaldte grotte-dykker for "pædo"

Musk rettede det usædvanlige angreb mod dykkeren uden at forklare eller begrunde det.

Det skete, efter at Unsworth, der er ekspert i grotter havde kritiseret Tesla-lederen for at ville bidrage med sin miniubåd til redningsaktionen.

- Han kan stikke sin ubåd derop, hvor det gør ondt, sagde Vernon Unsworth i et interview med CNN lørdag.

- Der var absolut ingen chance for, at det ville virke. Han havde ingen anelse om, hvordan passagen gennem grotten var, tilføjede dykkeren.

Han har beskyldt Musk for at udnytte situationen til et "pr-stunt". Rigmandens reaktion kom i form af tweets søndag. Opslagene, der nåede ud til 22 millioner følgere, blev senere slettet.

Den britiske dykker er opmærksom på, at Elon Musk har givet ham en undskyldning, skriver Reuters. Spurgt til, hvorvidt han vil gå videre med at lægge sag an mod Musk, siger han, at han ikke vil kommentere yderligere.