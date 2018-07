Efter dramatisk redning: Drenge og træner fra grotte får thailandsk statsborgerskab

Træneren og tre af de tolv drenge, der i denne uge blev reddet ud fra en grotte i Thailand, er officielt statsløse, men får fremskyndet deres ansøgninger om statsborgerskab efter de tilbragte op til 17 dage fanget i grotten Tham Luang.

Det skriver The Independent.

Myndigheder i Bangkok har bekræftet, at træneren og tre af drengene "ikke er thailandske statsborgere", men har samtidig lovet, at de fire vil modtage juridisk hjælp, og at hvis ingen komplikationer opstår, vil de alle blive tildelt thailandsk statsborgerskab inden for de næste seks måneder.

De alle er en del af minoriteten Thai Lue, der igennem flere generationer har flyttet på tværs af regioner og grænser. De fleste er bosat i Kina, Laos, Burma, Vietnam og Thailand. Thai Lue-folket er blandt de ca. 500.000 statsløse i Thailand.

Ifølge menneskerettighedsgrupper kan personer fra minoriteten komme til at vente op til ti år på at få thailandsk statsborgerskab. Processen indebærer at bevise sit thailandske ophav, og det er i flere tilfælde så omfattende, at flere giver op.

Det er dog ikke kun de tre drenge og træneren, der bliver anerkendt af de thailandske myndigheder. På den thailandske tv-kanal Thai TV Channel 3 blev det offentliggjort, at alle udenlandske frivillige, der var involveret i redningen af fodboldholdet, vil blive tildelt et prestigefyldt "Thailand Elite" kort af landets udenrigsministerium.

Kortet giver indehaveren ubegrænset, visa-fritaget rejse til landet i fem år, og kan koste op til en mio. baht, der svarer til ca. 190.000 kr.

Alle redningsfolk er også blevet inviteret til at vende tilbage til Thailand på en alt-betalt uges ferie, når de lyster inden for de næste fem år.