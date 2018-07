Britisk antiterrorpoliti efterforsker mulig forgiftning af par

En "alvorlig hændelse" i byen Amesbury nær Salisbury i det sydlige England har en karakter, så britisk antiterrorpoliti nu efterforsker sagen.

Der er tale om en forgiftning af et britisk par, som er i 40'erne. De blev alvorligt syge nær Salisbury, fastslår politiets talsmænd.

De to personer blev lørdag aften bragt til et hospital i Salisbury i kritisk tilstand.

- På nuværende tidspunkt er det ikke klart, hvorvidt der er begået en forbrydelse, siger en ledende politimand, Paul Mills, sent onsdag eftermiddag.

- Vi holder alle muligheder åbne indtil videre, siger han.

Manden, som er 45 år, og kvinden, der er 44 år, bliver behandlet "efter at de har været udsat for et ukendt stof".

Politiet sagde tidligere på dagen, at det er på baggrund af de seneste hændelser i Salisbury, at betjente fra antiterrornetværket er sat på sagen med kolleger fra politiet i Wiltshire.

Sagen behandles med "største alvor", siger en talsmand for premierminister Theresa May onsdag eftermiddag.

Det britiske parlaments sikkerhedsudvalg har været samlet for at diskutere hændelsen, og "ministre i regeringen holdes løbende informeret" om udviklingen.

Amesbury ligger omkring ti kilometer nord for Salisbury. Det var her, at den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter tidligere på året blev fundet livløse på en bænk. De var blevet forgiftet.

Politiet har onsdag ifølge Sky News' kilder sendt prøver til undersøgelse i Porton Down. Det er forsvarets laboratorium, der ligger blot ti minutters kørsel fra stedet, hvor politiet har mistanke om, at et par er blevet forgiftet.