LONDON

Sommer, sol, sejre i VM - og mangel på CO2. Det er en skidt kombination. De tre første ting giver briterne lyst til at drikke mere øl, mens det sidste giver færre øl til rådighed.

Nogle pubber er ved at løbe tør for flere øl- og cider-mærker, oplyser Ei Group, der ejer 4.500 pubber, til flere britiske medier.

I den store pubkæde Wetherspoon er vise restaurationer midlertidigt udgået for John Smith-fadøl og cider af mærket Strongbow.

Samtidig har Storbritanniens grossist, Booker, indført rationering, i et forsøg på at sikre, at alle får noget. Booker leverer blandt andet øl og sodavand til en lang række supermarkeder, kiosker og restauranter.

Over hele Europa er der mangel på industriel CO2 (kuldioxid), der bl.a. bruges i øl, til nedkøling af fødevarer m.v., og det er det, der giver problemer for bryggerierne. Manglen skyldes blandt andet, at flere fabrikker er lukket eller har skruet ned for produktionen på grund af vedligeholdelse. Problemerne er ifølge CNBC særligt store i Storbritannien, og manglen falder sammen med høje temperaturer og verdensmesterskaberne i fodbold.

England er i øjeblikket ramt af en regulær fodboldfeber, og der har været nok at skåle over. I den første VM-kamp kunne man drikke lettelsesøl, da anfører Harry Kane i sidste øjeblik scorede et sejrsmål mod Tunesien.

Og søndag kunne de engelske fodboldfans skåle over de hele seks mål, som det engelske landshold satte ind mod Panama.

Efter en kampagne fra den store tabloidavis The Sun lovede premierminister Theresa May i sin spørgetid onsdag, at det engelske St. George-flag skal hejses over Downing Street 10 ved Englands kommende kampe i VM-turneringen. St. George er nationalflag for England (ikke Storbritannien) og består af et rødt kors på hvid baggrund, altså præcis omvendt af Dannebrog.

England møder Belgien torsdag aften kl. 20.00 dansk tid. De er begge sikre på at gå videre, men spiller om at vinde puljen.