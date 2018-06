Se listen: Her kommer størstedelen af verdens flygtninge fra

Hvert andet sekund bliver ét menneske i verden tvunget fra sit hjem på grund af krig, vold eller forfølgelse.

Det viser den årlige "Global Trends Report" fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), som konstaterer, at 2017 endnu engang blev et år, hvor antallet af flygtninge steg.

I alt 68,5 mio. var således fordrevet i 2017. Det gælder både folk, som er internt fordrevne, og dem, som er flygtet til et andet land.

Men størstedelen af dem, som blev tvunget på international flugt, kom fra blot fem lande. Således viser rapporten, at hele 68 pct. af dem flygtede fra disse fem lande:

Syrien er ikke overraskende det land, som flest vælger at forlade. Borgerkrigen, der har hærget siden 2011, har samlet set fået over 6,7 mio. mennesker til at flygte, og 2017 var ingen undtagelse. Her steg antallet af syriske flygtninge således med 14 pct.

Hovedparten af dem, 3,4 mio., har taget ophold i Tyrkiet, men de syriske flygtninge fordeler sig på 125 lande over hele verden.

På en trist andenplads kommer Afghanistan. Sidste år steg antallet af afghanske flygtninge med 5 pct., og der er nu samlet set 2,6 mio. på flugt. FN tilskriver stigningen i børnefødsler og det faktum, at mange har fået asyl i Tyskland. Tyskland er dog i den senere tid begyndt at sende flere afghanere hjem.

Så mange er på flugt 68,5 mio. mennesker var fordrevne ved indgangen til 2018. 52 pct. af dem er børn og unge under 18 år. 40 mio. af dem er interne fordrevne. 28,5 mio. af dem er flygtet til et andet land. 667.000 flygtninge vendte hjem i 2017.

Størstedelen af de afghanske flygtninge, 1,3 mio., lever i Pakistan.

På tredjepladsen finder man Sydsudan. I begyndelsen af 2017 var 1,4 mio. sydsudansere således på flugt, mens tallet lå på 2,4 mio. ved udgangen af året. FN erklærede i 2017 hungersnød i dele af Sydsudan, ligesom landet befinder sig i en borgerkrig og har gennemgået et økonomisk kollaps. De fleste flygter til Uganda og Sudan.

Myanmar indtager fjerdepladsen. Her var under en halv mio. af de muslimske rohingyaer på flugt ved indgangen til 2017, mens tallet hed 1,2 mio. i slutningen af året. Militæret drev rohingyaerne på flugt under en offensiv, hvor landsbyer blev brændt ned, og der var beskyldninger om drab og voldtægter. Hæren har dog fastholdt, at der var tale om en indsats mod rohingya-oprørere. Ikke desto mindre har de fleste, over 900.000, søgt tilflugt i Bangladesh.

Endelig er der Somalia, som trods en nedgang i antallet af flygtninge på 3 pct., indtager femtepladsen. 986.400 somaliere er således på flugt og lever hovedsageligt i Kenya, Yemen og Etiopien.

Længere nede på listen finder man Sudan, efterfulgt af DR Congo, Den Centralafrikanske Republik, Eritrea og Burundi.