Redningsfolk mødt af afskåret hajhoved: »Et slag i ansigtet på de frivillige«

Et afskåret hajhoved, der var spiddet på et hegn med cigaretstumper mellem tænderne og munden fuld af pizza.

Det var synet, som en gruppe frivillige forrige lørdag blev mødt af, da de om morgenen ankom til redningscenteret Marine Rescue NSW's hovedkontor i staten New South Wales på den australske østkyst.

Centeret, der har flere end 3.000 frivillige tilknyttet, sender hver dag folk til søs for at hjælpe bl.a. nødstedte sejlere, men har altså ikke umiddelbart noget med havets dyr at gøre.

Billeder af det afskårne hajhoved er siden blevet delt på redningscenterets Facebook-side.

»Det er et slag i ansigtet på de mange engagerede frivillige, som bruger deres fritid på at redde liv på havet,« lyder det fra centeret i forbindelse med offentliggørelsen af billederne.

Ifølge Richard O'Connor, der leder centeret, var der tale om et hoved fra en ægte haj, som formentlig var blevet fanget og dræbt natten forinden.

Det fortæller han til mediet Mercury.

»Vi tror ikke, at der er tale om et ondsindet angreb, men det er bestemt ikke noget, som vi håber kommer til at ske igen,« oplyser Richard O'Connor videre til mediet.

Hajhovedet er formentlig blevet anbragt foran centeret som en joke, mener lederen, idet man ikke har modtaget nogen trusler eller lignende.

Sagen er af samme årsag ikke blevet meldt til politiet, oplyses det.