Der var overskud fra Donald Trump, da pressen skulle have deres billeder og video af ham og Nordkoreas leder Kim Jong-un under topmødet i Singapore.

»Får I nogle gode billeder, hvor vi ser unge, smukke og tynde ud,« spurgte han fotograferne, mens Kim Jong-un undlod at kommentere.

De to ledere fra USA og Nordkorea mødes for første gang i historien i topmødet i Singapore, der ventes at vare resten af dagen lokal tid.

Video: Præsident Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un har trykket hånd og indledt historisk møde