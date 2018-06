Fraklip fra Rusland: Ruslands glemte folkefærd vil igen være store

Det er Mikhail Soldatjenkos livsdrøm, der står næsten færdig ved græsengen oven for den store flod.

”Klosterlandsbyen” kaldes stedet, selvom både kloster og landsby for længst er forsvundet herfra. Nu står der i deres sted et hvidt kapel. Det skal spartles og males indvendigt, men der er allerede blevet samlet mange ikoner, og stedet er taget i brug til forbøn for de afdøde.

Vi er et par kilometer uden for kosakkernes gamle hovedstad, Starotjerkask, ved storbyen Rostov i Sydrusland. For indsamlede midler har man opført det lille kapel på et sted, hvor en kosaklandsby blev udslettet af tyrkerne. Det skete i 1644, men kosakkerne fra området ved floden Don har en lang historisk hukommelse.

