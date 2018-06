"Alt optaget" kunne man fristes at skrive på et skilt og hænge op foran Rusland. For landet er forud for VM helt booket op i de byer, hvor kampene skal spilles. Hoteller, hostels, Airbnb og andre private har høstet godt af de sikre penge fra de tilrejsende fans.

I nogle byer er priserne eksploderet til over tusinde procent af den normale pris. Det endda på trods af, at de russiske myndigheder har forsøgt at holde styr på markedet for at undgå netop overpriser i forbindelse med VM.

Danmark scorer for lidt: Hareide kræver mål af angriberne Danmark har et scoringsproblem

Jyllands-Postens reportagehold med korrespondent Poul Funder Larsen og fotograf Gregers Tycho er nået til Rostov på deres tur fra Moskva til Sortehavet forud for VM i fodbold. Læs hele deres reportage og se billederne i artiklen her: