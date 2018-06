Fraklip fra Rusland: Hvordan blev "koncentrationslejren" til værtsby for VM?

Der havde aldrig været en leder af hverken Sovjetunionen eller Rusland på besøg før Vladimi Putin kom til magten. Han har til gengæld besøgt byen hele seks gange.

Den politiske kapital er sat ind via stor loyalitet overfor Ruslands almægtige leder i Moskva, som har kvitteret med tilsvarende støtte til den fattige, triste region Mordovija, hvor Saransk er hovedstaden. Og betød sikkert også en del, da byen fik plads i det fine selskab som værtsby for sommerens VM i fodbold.

Jyllands-Postens reportagehold med korrespondent Poul Funder Larsen og fotograf Gregers Tycho er nået til den støvede industriby for at finde ud af, hvordan det lykkedes området, der tidligere blev kaldt "en koncentrationslejr", at få fingrene i den gyldne billet til VM. Læs artiklen her: