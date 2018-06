Dinosaur-skelet af ukendt art ventes at indbringe tocifret millionbeløb på auktion

For 65 millioner år siden - plus/minus - uddøde de sidste dinosaurer.

Men skulle du alligevel sidde med et brændende ønske om at eje et sådan fortidsdyr, så er der nu håb forude.

Det kræver blot, at du er villig - og ikke mindst i stand til - at kunne lægge et større millionbeløb.

Mandag aften vil et unikt dinosaur-skelet nemlig komme under hammeren på en auktion, der vil foregå inden i Eiffeltårnet i den franske hovedstad, Paris.

Det vurderes, at det knap ni meter lange og 2,5 meter høje dinosaur-fossil, vil indbringe op mod 13 mio. kr., skriver Nature Journal.

Skelettet af den endnu ukendte art, hvor 70 pct. vurderes at være intakt, blev fundet i Wyoming for fem år siden af en gruppe britiske palæontologer (personer, der forsker i fortidens liv, red.).

Efter fundet troede man, at der var tale om en såkaldt allosaurus, der var juratidens største kødædende dinosaur.

Men efter grundigere undersøgelser i 2016 stod det klart, at det pågældende dinosaur-fossil formentlig i stedet er en ukendt slags rovøgle.

Skulle det vise sig, at der er tale om en hidtil ukendt art, så vil en eventuel køber også få lov til at give det et videnskabeligt navn.

Tidligere har dinosaur-skeletter ifølge The Guardian indbragt mere end 8 mio. kr. på auktioner.

Pågældende dinosaur menes at have levet for 155 mio. år siden. Foto: Philippe Wojazer/Reuters