87 millioner brugere får besked om Facebook-lækage mandag

Det er blevet en industri i flere afrikanske lande at udnytte kærlighedshungrende mennesker i Vesten, og tiggeriet lykkes forbavsende godt. Imens er der pause i overenskomstforhandlingerne, hvor fagbevægelsen burde hyre topchef Kåre Schultz. Danske Bank bragte i ugens løb et rituelt offer for sin hvidvask i Estland, og det er igen idel lykke at blive gammel.