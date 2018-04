Putin er i Tyrkiet for at forstærke samarbejde og sælge missiler

Ruslands præsident, Vladimir Putin, indledte tirsdag et todages besøg i Tyrkiet, hvor han skal være med til at genstarte opførelsen af landets første atomkraftanlæg og koordinere de to landes politik i Syrien.

Putin og hans tyrkiske modpart, præsident Recep Tayyip Erdogan, får onsdag følgeskab af Irans præsident, Hassan Rouhani, til et topmøde om Syrien.

Ved deres møde i Ankara åbnede Putin og Erdogan via en videokonference et byggeprojekt i Mersin regionen ved Middelhavet, hvor Tyrkiet første atomkraftanlæg skal ligge.

Trump: »At være venner med Rusland er en god ting«

- Omfanget og betydningen af dette projekt er vanskelig at overrive, hed det i en tale af Putin ved ceremonien for det nye atomkraftværk. Erdogan sagde, at "dette er et historisk øjeblik for Tyrkiet og for landets økonomi."

Atomkraftanlægget Akkuyu til over 16 milliarder euro (over 119 milliarder kroner), som er stærkt upopulært blandt miljøgrupper, blev allerede aftalt og påbegyndt i begyndelsen af 2015, men det blev stoppet, da Tyrkiet nedskød et russisk krigsfly.

Nedskydningen udløste en dyb krise mellem de to lande.

Putins besøg i Tyrkiet er hans første udlandsrejse, siden han blev genvalgt til en fjerde periode som præsident den 18. marts.

Den russiske leder understregede på førstedagen af sit besøg i Ankara, at det for Rusland har meget høj prioritet at være leverandør af S-400 missilsystemer til tyrkerne, skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Det russisk-tyrkiske forhold bliver styrket på et tidspunkt, hvor relationerne mellem Putins Rusland og Vesten er blevet stærkt forværret.