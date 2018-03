Trump: »At være venner med Rusland er en god ting«

Donald Trump og Vladimir Putin talte i telefon tirsdag morgen amerikansk tid. Ifølge Rusland ringede den amerikanske præsident for at lykønske Putin med valgsejren.

Samtalen skulle have omhandlet, hvorvidt det kunne blive muligt at holde et snarligt møde samt vigtigheden af at undgå et våbenkapløb.

Det Hvide Hus bekræftede over for NBC News tirsdag morgen, at samtalen fandt sted. Der er dog ikke meldt noget specifikt ud fra USA's side om samtalen indtil videre.

Og det så umiddelbart heller ikke ud til, at der ville komme nogen information fra Det Hvide Hus om præsidenternes samtale. Men onsdag aften skrev Donald Trump på sin Twitter-profil, at han ringede for at lykønske den russiske præsident.

»Jeg ringede til præsident Putin af Rusland for at lykønske ham med hans valgsejr (Obama har også før ringet til ham). Fake News medierne er vrede, fordi de vil have mig til at kritisere ham. Det tager fejl! At enes med Rusland (og andre) er en god ting, ikke en dårlig ting...«

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. marts 2018

Men som Donald Trump er kendt for, slutter hans kommentar om samtalen med Rusland ikke der. Den amerikanske præsident sluttede af med en kommentar om, hvad Rusland og USA egentlig kan hjælpe hinanden med.

»De kan hjælpe med at løse problemer med Nordkorea, Syrien, Ukraine, ISIS, Iran og endda det kommende våbenkapløb. Bush prøvede at enes med Rusland, men var ikke "kløgtig" nok. Obama og Clinton prøvede, men havde hverken energien eller kemien. FRED GENNEM STYRKE!« sådan slutter Donald Trump.

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. marts 2018

Vladimir Putin blev søndag genvalgt som præsident af Rusland efter et valg, der siden er blevet kritiseret for mulig valgfusk af en uafhængig observatørgruppe. Putin fik omkring tre ud af fire stemmer ved valget, og da regeringsperioden i Rusland i 2009 blev udvidet til seks år, sidder Putin på posten frem til 2024.