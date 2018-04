Meteorologer gør status på vejret i 2017: Alt gik den forkerte vej

Vejrguderne bød i det forgangne år på lidt af hvert, særligt når det kommer til ekstreme vejrfænomener.

Og selvom det måske kan være svært at forestille sig, så blev 2017 faktisk også målt til at være et af de varmeste år i moderne tidsregning.

Det viser en statusrapport for vejret i 2017, der er udgivet af World Meteorological Organization, WMO.

El Nino El Nino er et naturligt vejrfænomen, der opstår hvert anden til syvende år i det tropiske Stillehav.

Det betegner en periode med ualmindelig opvarmning af vandet langs den sydamerikanske vestkyst, der samtidig påvirker vejret over store dele af kloden.

Fænomenet har i flere hundrede år været kendt blandt lokale fiskere, men først i de seneste årtier har man fået øjnene op for fænomenets omfang. Kilde: DMI

»Det var et uroligt år og et voldsomt år. Alle de parametre, vi vurderer ud fra, gik den forkerte vej,« sagde Jesper Theilgaard, der er meteorolog og klimaformidler, efterfølgende til DR.

»Der var voldsomme orkaner som Irma, Harvey og Maria. Der var meget voldsomme oversvømmelser i Pakistan, Indien og Nigeria. Manglende is i Arktis. Der var bare ikke rigtigt noget, der kunne få os til sige, at vejrmæssigt gik det ok,« lyder konklusionen fra Jesper Theilgaard.

Statusrapporten viser bl.a., at 2017 var det varmeste år i nyere tid, hvis ikke man tager højde for vejrfænomenet El Ninos påvirkning af vejret.

Temperaturen var således 1,1 grader højere end før industrialiseringen.

Flere lande i Afrika har været ramt af tørke, ligesom millionbyen Cape Town i Sydafrika også stadig risikerer at løbe tør for vand inden for den nærmeste fremtid.

Med klimaaftalen i Paris i 2015 blev verdens lande dog enige om, at den globale temperaturstigning skal holdes på "et godt stykke under to grader" i forhold til den førindustrielle tid.

Den målsætning synes nu for alvor truet.

2017 blev samtidig også et af de dyreste år målt på omkostninger forbundet med verdens naturkatastrofer.

Rapporten anslår nemlig, at 320 milliarder dollars er gået til at udbedre skader efter bl.a. oversvømmelse og orkaner.

Desuden kan forandringerne i vejret medføre sult og mangel på mad, når afgrøder driver væk i oversvømmelse eller slet ikke kan dyrkes på grund af tørke.

Og ifølge generalsekretæren i WMO, Petteri Taalas, tegner der sig et bekymrende billede af år 2018.

»2018 fortsætter, hvor 2017 slap - med ekstremt vejr, der koster menneskeliv,« sagde Petteri Taalas.