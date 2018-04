Ruslands udenrigsministerium: Vesten forsøger at fratage os fodbold-VM

Giftangrebet i den sydengelske by Salisbury trækker igen tråde til det forestående fodbold-VM i Rusland.

I et interview med russisk tv beskyldte Maria Zakharova, der er talskvinde for den russiske udenrigsminister, bl.a. USA og Storbritannien for at udnytte giftangrebet til at stoppe sommerens fodbold-VM fra at blive afholdt i Rusland.

Talskvinden gav udtryk for, at det var de to landes helt klare målsætning at spolere slutrunden for Rusland.

»De vil bruge alle tænkelige midler. Deres tanker er kun på fodbolden og Gud forbyde, at de skulle røre en russisk fodboldbane,« sagde Maria Zakharov, ifølge BBC.

Britisk minister: Putin vil bruge VM, ligesom Hitler udnyttede OL

Udmeldingen kommer efter, at Storbritanniens premierminister, Theresa May, annoncerede, at ingen officielle britiske gæster kommer til at deltage ved sommerens slutrunde i Rusland.Boykottet gælder for bl.a. de britiske ministre og den royale familie.

»Der er andre foranstaltninger, som vi er klar til at sætte i værk når som helst, hvis vi skulle opleve yderligere russisk provokation,« lød det fra den britiske premierminister.



Englands landstræner Gareth Southgate har dog forsikret, at den diplomatiske krise mellem Rusland og Storbritannien ikke får nogen fodboldmæssige konsekvenser for landets VM-deltagelse.

Skal – skal ikke? Tanken om et storpolitisk VM rumsterer på landsholdet Skal landsholdet boykotte VM?

Siden den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk i sydengelske Salisbury i marts, har der nærmest kun blæst kølige vinde mellem Rusland og en række vestlige lande.

Sammenlagt har 21 lande verden over besluttet sig for at udvise 150 russiske diplomater som en reaktion på det giftangreb, russerne formodes at stå bag.

Rusland har siden gengældt ved at udvise et tilsvarende antal diplomater.

Sommerens fodboldslutrunde sparkes i gang den 14. juni, når værtsnationen Rusland tørner sammen med Saudi-Arabien på Luzjniki Stadion i Moskva.

Danmark spiller sin første kamp den 16. juni mod Peru.