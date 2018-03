To danske diplomater udvises af Rusland

Danmark har fået besked på at sende to diplomater hjem fra tjeneste i Rusland.

Det har den danske ambassadør, Thomas Winkler, fredag fået at vide på et møde i det russiske udenrigsministerium.

Udvisningen er en forventet reaktion på, at Danmark i mandags udviste to russiske diplomater.

Udenrigsminister Anders Samuelsen kalder i en pressemeddelelse russernes beslutning "helt som forventet".

- Det er samme reaktionsmønster som vi så, da Storbritannien udviste russiske diplomater for nogle uger siden. Så det kommer ikke bag på mig.

- Men det retfærdiggør ikke udvisningen af de to danske diplomater.

- I stedet for at besvare de britiske spørgsmål har Rusland valgt at isolere sig selv yderligere. Kun Rusland bærer ansvaret for den aktuelle situation, siger han.

Årsagen til udvisningen af de russiske diplomater er giftangrebet på eksspionen Sergej Skripal, der foregik i den engelske by Salisbury i begyndelsen af marts.

Briterne føler sig overbevist om, at russerne står bag angrebet og har bedt Rusland om at medvirke til at opklare sagen.

Det samme har Danmark og en lang række andre europæiske lande, der alle har udvist diplomater for at lægge pres på styret i Kreml.

Og russernes modtræk ændrer intet, siger udenrigsministeren.

- Vi taler om, at et kemisk kampstof har været anvendt for første gang i Europa siden Anden Verdenskrig.

- Det kan vi ikke bare se stiltiende til. Det er derfor, at Danmark har reageret, som vi har.

Udenrigsministeriet arbejder nu på at få de to udviste diplomater og deres familier hjem.

Der var ifølge Udenrigsministeriet ni diplomater ansat på den danske ambassade i Moskva inden udsendelsen.