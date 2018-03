Islamkritiker nægtet adgang til Storbritannien: »Hans tilstedeværelse er ikke i offentlighedens interesse«

Søndag morgen blev Lutz Bachmann, der er grundlægger af den islamkritiske bevægelse Pegida, tilbageholdt i Stansted Lufthavn.

Her fik han af de britiske myndigheder besked på, at han ikke var velkommen.



Det skriver Independent.

»Grænsekontrollen har beføjelse til at nægte adgang til en person, hvis det vurderes, at hans eller hendes tilstedeværelse i Storbritannien ikke er befordrende for offentligheden,« lød forklaringen fra det britiske indenrigsministerium.

45-årige Lutz Bachmann var kommet til Storbritannien for at snakke med den tidligere leder af English Defence League, Tommy Robinson, der på samme måde er kendt for at modsætte sig spredningen af islamisme i landet.

At Lutz Bachmann blev nægtet adgang til landet, overrasker dog ikke organisationen Hope Not Hate, der har som erklæret mål at bekæmpe racisme og fascisme.

»Han har misbrugt ytringsfriheden og de sociale medier til at sprede sine giftige holdninger på samme måde, som den jihadistiske hadprædikant Anjem Choudary gjorde det,« sagde en talsmand fra Hope Not Hate.

Den tyske Pegida-bevægelse, der i en dansk oversættelse står for »patriotiske europæere mod islamisering af vesten«, blev grundlagt i 2014 for at markere utilfredsheden over planerne om at bygge en række flygtningecentre i Dresden.

Siden da har bevægelsen flere gange været anklaget for racisme, fascisme og fremmedhad.

Lutz Bachmann trådte officielt tilbage som leder af bevægelsen i 2015, da et billede af ham forklædt som Adolf Hitler dukkede op på de sociale medier. Han beklagede først og kaldte billedet for en misforståelse, men vendte efterfølgende tilbage som frontfigur i Pegida.

Angiveligt, fordi han var bekymret over landets flygtningestrøm.

I Danmark går Pegida-bevægelsen under navnet »For Frihed«.