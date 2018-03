Det er efterhånden ingen hemmelighed, at Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, har et anspændt forhold til FN.

Siden han indledte den kompromisløse krig mod landets narkosmuglere, har FN gentagne gange været ude at rejse hård kritik af præsidenten og blandt andet opfordret ham til at søge psykiater.

Men nu svarer Rodrigo Duterte skarpt igen og advarer den fredsbevarende organisation mod at komme til landet for at undersøge sagen nærmere. Det skriver Telegraph.

»Hvis de fjolser kommer, vil krokodillerne så være her? Altså de krokodiller, der æder mennesker. For så kan de "sons of bitches" (røvhuller, red.) blive kastet ned til dem,« sagde Rodrigo Duterte ifølge det filippinske medie Philippine Star.

Duterte: »Vi skal nok lade være med at slå jer ihjel. Vi skyder jer bare i skeden«

Den kontroversielle udmelding kom, da Rodrigo Duterte i en tale til sine soldater i den sydlige by Zamboanga forsøgte at retfærdiggøre, hvorfor de har fået besked på at ignorere de militærobservatører, der vil til bunds i hans narkokrig.

Præsidenten har bedt politifolkene om ikke at svare på spørgsmål om deres fremgangsmåde, men derimod blot henvise til deres øverstbefalende: Duterte selv.

I bestræbelserne på at vinde kampen mod landets narkosmuglere har det filippinske politi været udskældt af menneskerettighedsorganisationer verden over for at bryde med en række retsstatslige principper.

Ifølge menneskerettighedorganisationer har Rodrigo Dutertes kamp mod landets narkosmuglere kostet over 12.000 menneskeliv.

Filippinernes præsident har intet at tabe: Duterte satser på Kina og lader hånt om USA Duterte betegner USA som »lousy«.

Rodrigo Duterte har desuden flere gange bevist, at han ikke skyr nogen midler i forvaltningen af sit præsidentembede.

Tidligere på årets satte regeringen i Manila navne på 600 personer, der blev stemplet som kommunistiske terrorister, heriblandt en FN-medarbejder.

Personerne på den sorte liste har været med til at underminere styret, lød det dengang fra justitsministeriet.