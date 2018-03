Overblik: Fra oprørsgruppe til parti i Colombia

For første gang længe har colombianerne stemt på kandidater til landets nationalforsamling uden at skulle tage stilling til trusler om voldshandlinger fra regeringsfjendtlige oprørsgrupper.

Den tidligere guerillabevægelse Farc er omdannet til et politisk parti.

Her er et overblik over fredsprocessen og Farc:

Konflikten i Colombia brød ud, da Farc i 1964 stillede krav om jordreformer og social retfærdighed.

I oktober 2012 mødtes Farc og udsendte fra den colombianske regering på Hurdalsjøen Hotell i Norge. Et par uger senere begyndte de reelle fredsforhandlinger i Cubas hovedstad, Havana. Norge og Cuba fungerede som mæglere.

24. august 2016 bekendtgjorde parterne, at de var blevet enige om en fredsaftale. Den blev underskrevet 26. september.

Med aftalen ville myndighederne forpligte sig til at gennemføre en jordreform. Samtidig skulle strategien i kampen mod narkotika ændres, og indsatsen i de dele af landet, som har været overladt til sig selv, skulle styrkes.

Farc skulle lægge våbnene, og de af guerillabevægelsens medlemmer, som tilstod deres forbrydelser, ville slippe med samfundstjeneste.

Farc skulle også anerkendes som politisk parti og sikres fem repræsentanter i underhuset og fem i senatet i to valgperioder frem til 2026.

En af betingelserne i aftalen var dog, at den skulle ratificeres ved en folkeafstemning. Mod al forventning blev aftalen forkastet ved afstemningen 2. oktober.

7. oktober meddelte Nobelkomitéen i Oslo, at præsident Juan Manuel Santos er modtager af Nobels fredspris 2016.

Knap to måneder senere blev aftalen ratificeret af lovgiverne - uden en forudgående folkeafstemning.

Borgerkrigen har kostet over 220.000 mennesker livet og tvunget seks millioner på flugt.

Kilder: Washington Post og NTB.