Rusland kræver omstridt materiale om politiker fjernet - ellers bliver Youtube og Instagram blokeret

Der sad de så, den russiske vicepremierminister Sergei Prikhodko, og Oleg Deripaska, en russisk rigmand og matador inden for blandt andet minedrift.

Mødet fandt sted på en luksusyacht lidt uden for Norges kyst i 2016, og dét lægger d'herrer ikke skjul på.

Alt andet er de til gengæld flintrende uenige med den fremtrædende russiske oppositionsaktivist Alexei Navalny om, hvilket nu kan få konsekvenser for internettjenesterne Youtube og Instagram.

Alexei Navalny har nemlig flittigt delt videoer og billeder af mødet på luksusyachten, som den 21-årige model og escortpige Anastasiya Vashukevich har lagt op på Instagram i 2016.

Han hævder, at billedmaterialet er med til at bevise, at der fandt bestikkelse sted.

»En oligark (Oleg Deripaska, red.) inviterer en topperson fra regeringen med på sin egen yacht - det er bestikkelse. En oligark betaler for det hele, inklusiv unge kvinder fra et escortbureau. Tro det eller lad være, det er også bestikkelse,« siger Alexei Navalny i en video, der blandt andet er blevet delt på Youtube og set over 4 millioner gange.

Det har fået Deripaska til at reagere, og nu har han fået rettens ord for, at videoerne og billederne af mødet skal slettes fra nettet, fordi de krænker hans privatliv.

»Disse skandaløse og løgnagtige antagelser er et udtryk for sensationslyst, og vi kan pure afvise disse vanvittige, falske beskyldninger,« har han udtalt ifølge nyhedsbureauet AP.

Dommen har fået den russiske kontrolmyndighed for medier og kommunikation, Roskomnadzor, til at kræve, at billederne og videoen af mødet bliver slettet fra Youtube og Instagram inden torsdag aften.

Ellers vil de to tjenester blive blokeret, lyder advarslen.

Sergei Prikhodko mener, at hele affæren skulle være blevet håndteret »mand til mand«, men bakker op om Deripaskas beslutning om at gå rettens vej.

Den 41-årige Navalny blev anholdt i slutningen af januar af russisk politi under en stor demonstration i Moskva.

Han er tidligere blevet udelukket fra at opstille ved præsidentvalget, som finder sted 18. marts.

Valgkommissionen har afvist at lade oppositionspolitikeren opstille på grund af en betinget dom, som han er blevet idømt.

Navalny selv afviser dommen og siger at den er politisk motiveret.