Medie: IS-leder blev såret i maj under luftangreb og var ukampdygtig i flere måneder - men han lever

Han er omgærdet af lige så meget mystik, som han er eftersøgt og berygtet.

Nu afslører flere anonyme efterretningsfolk over for CNN, at Islamisk Stats leder, Abu Bakr al-Baghdadi, blev såret under et luftangreb i maj.

Ifølge deres oplysninger var al-Baghdadi så medtaget efter angrebet, at han midlertidigt måtte opgive kontrollen over den islamistiske terrorgruppe.

Hizbollah-medie: Islamisk Stats leder blev set i syrisk by

Efter fem måneders hvile genoptog han tilsyneladende styringen over gruppen.

Det et uklart, om al-Baghdadi var selve målet med luftangrebet, og hvem der stod bag affyringen.

Det kan både være et russisk missil eller et fra den amerikansk-ledede koalition, oplyser efterretningsfolkene.

Tidligere har observartørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder konstateret, at IS-lederen var blevet dræbt i slutningen af juni.

Det blev bakket op af Ruslands forsvarsministerium, der den 17. juni meldte ud, at han var blevet dræbt under et luftangreb i Syrien.

Senere har en leder fra den kurdiske efterretningstjeneste i Syrien afvist, at det skulle være tilfældet.

Amerikansk leder afviser, at IS-leder Baghdadi er død: »Vi leder efter ham hver dag«

»Baghdadi er helt afgjort i live. Han er ikke død. Vi har informationer om, at han er i live. Vi mener, at det er 99 procent sikkert, at han er i live«, sagde Lahur Talabany i midten af juli til Reuters.

»Glem ikke, at hans rødder går tilbage til epoken med al-Qaeda i Irak. Han gemte sig for sikkerhedsstyrkerne. Han ved, hvad han gør«.

Trods en dusør på 156 millioner kroner har ingen endnu fundet den irakiske Baghdadi i mindst seks år.