Albino-orangutangen Alba får nyt hjem i regnskoven

Staturen er den samme, men farven skiller sig ud. Orangutangen Alba er albino, og med de skavanker, der er fulgt med, kan aben ikke klare sig selv i den frie natur.

Derfor har den danske organisation Red Orangutangen og dens indonesiske partner gravet et område ud af regnskoven på Borneo for at skabe et miljø, hvor aben kan leve sikkert.

- Den bedste løsning er at give hende naturtro omgivelser et sted, hvor vi kan holde øje med hende i tilfælde af, at hun har brug for hjælp.

- Til dette formål har vi etableret en ø i et regnskovsområde, og det er her, hun fremover skal finde sin egen føde og leve næsten som en vild orangutang.

- Udgravningen af øen er færdig, så det er kun de sidste detaljer, der skal gøres færdig, siger Hanne Gürtler, direktør i Red Orangutangen.

Alba er den hidtil eneste albino-orangutang, man kender til.

Aben blev i flere år holdt ulovligt som kæledyr i et bur på Borneo, indtil et redningshold i april sidste år rykkede ud og redde den. Siden da har Alba boet på et center for orangutanger.

Tiden som kæledyr har dog sat sine spor, og på trods af at Alba til tider stadig opfører sig som en vild orangutang, kan aben ikke klare sig på egen hånd i regnskoven.

For ud over at være blevet holdt som kæledyr, kæmper Alba også med flere problemer som albino.

Abens symptomer for albinisme indebærer blandt andet nedsat syn og hørelse og en ekstra stor risiko for hudkræft.

Ud over Alba skal tre andre orangutanger bo på den afskærmede ø.

I 2016 gik orangutangen fra at være være "truet" til at være "kritisk truet". Men Red Orangutangen mener ikke, at midlerne til projektet kunne bruges bedre andre steder.

- Vi har to spor. Det ene er at sikre, at arten ikke uddør, og der har vi en masse projekter i gang med at beskytte regnskoven og den vilde bestand.

- Og så har vi det andet spor, som er at redde nødstedte orangutanger. Nogle af dem kan ikke blive sat ud i regnskoven igen, og dem føler vi også et ansvar for at give et ordentligt liv.

- Så vi skal være i stand til både at kigge på bestandene og de enkelte dyr, der er nødstedte, siger Hanne Gürtler.

I øjeblikket lægges de sidste detaljer på øen, og det forventes, at Alba og de tre andre orangutanger senest flytter ind til juni måned.