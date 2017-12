Efter fredsaftale er Colombias drabsrate den laveste i 40 år

EU kan ikke gøre andet end at håbe på Rajoy, der indtil videre ikke har leveret.

En fysioterapeut tester den nye Opel Grandland X mod den mere klassiske Opel Insignia stationcar for at finde svaret på, hvad der egentlig er det bedste køb.

2017 blev også året, da Frankrig besluttede sig for at søge nye veje.

Kryptovalutaen bitcoin er genrejst med lynets hast efter et voldsomt prisfald fredag.

Tidligere på året blev to Boieng-fly solgt på samme auktionsside.

Uroen i Venezuela kan ende blodigt. Derfor må man støtte et mæglingsforsøg i weekenden.

Ifølge en rapport fra det danske justitsministeriums forskningskontor fra 2008 til 2011 er drabsraten i Danmark 0,7 per 100.000 indbyggere.

I øjeblikket forsøger den colombianske regering at forsegle en lignende fredsaftale med den mindre oprørsgruppe ELN.

Fredsaftalen betyder, at Farc har trukket sine krigere hjem, lagt våbnene og omdannet sig til et politisk parti med samme navn.

Mens Colombia fortsat kæmper med vold i forbindelse med kokainproduktion og smugling, så har landet set et fald i antallet af drab de seneste år.

Store dele af Latinamerika lider af drabsrater, der er langt højere end verdensgennemsnittet på 5,3 per 100.000 indbyggere.

Regeringens retsmedicinske institut har endnu ikke offentliggjort sine tal for registrerede drab i 2017. I 2016 blev der registreret 11.532 drab.

- Det her år vil gå over i historien som det mest sikre i fire årtier, siger forsvarsministeren.

Til sammenligning har USA en drabsrate på 4,9 per 100.000 indbyggere. Det viser de seneste tal fra landets forbundspoliti, FBI.

I 2017 blev der således begået "lidt over 11.000 drab", fortæller forsvarsminister Luis Carlos Villegas. Det svarer til 23 drab per 100.000 indbyggere.

I 2017 er der hidtil begået lidt over 11.000 drab i Colombia. Det er det laveste antal i landet i fire årtier.

En 44-årig kvindelig bilist måtte dreje skarpt for at undgå spøgelsesbilist. Hendes bil væltede, men hun kom ikke alvorligt til skade.

Museum Nordsjælland jubler over muligt fund af to urokser.

Resultaterne skal bruges til at skabe bedre behandlinger til hjertepatienter.

Mallorcas lillebror har en historie så dramatisk, at den er et større land værdigt. Nyd den historiske havneby Ciutadella og øen fredelige små strande.

