Niger er blevet suspenderet fra Den Afrikanske Union

Nigers præsident og regering blev udsat for et militærkup 26. juli.

AU’s freds- og sikkerhedsråd har tirsdag fremhævet Ecowas’ beslutning om at etablere en styrke, der står standby til at kunne gå ind i Niger.

AU-Kommissionen er blevet opfordret til at gennemgå de mulige økonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis det ender med, at sådan en styrke blander sig militært i situationen i Niger.

Ecowas er en sammenslutning af vestafrikanske lande.

Organisationen har sagt, at den er klar til at sende soldater ind i Niger, hvis det ikke lykkes på diplomatisk vis at løse konflikten.