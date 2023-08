Nigers kupmagere advares mod at krumme et hår på afsat præsident

- Enhver yderligere forværring af hans velbefindende vil få alvorlige konsekvenser, siger Tinubu.

Advarslen kommer, mens den vestafrikanske organisation Ecowas under to dages møder har drøftet at gribe militært ind i Niger.

Det er mere end tre uger siden, at officerer ved Nigers nationalgarde med magt afsatte præsident Bazoum og indsatte sig som landets ledere.

63-årige Bazoum er blevet sat i husarrest i præsidentpaladset. Ifølge hans parti har kupmagerne afbrudt strømmen til bygningen, så han og hans kone og voksne søn er uden aircondition i den stærke afrikanske varme.