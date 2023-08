Verdensbanken stopper udbetalinger til Niger efter kup

Det var medlemmer af præsidentens egne sikkerhedsstyrker, som stod bag kuppet.

Efterfølgende har den vestafrikanske organisation Ecowas, der består af 15 medlemslande, indført økonomiske sanktioner mod landet.

Lederen af kuppet i Niger, general Abdourahamane Tiani, har kaldt sanktionerne for ”kyniske og syndige”.

Den selverklærede nye statsleder har udtalt, at kupmagerne ikke vil bukke under for presset om at genindsætte Mohamed Bazoum.

Onsdag udtalte en delegation fra Ecowas, at et militært indgreb i Niger som udgangspunkt skal undgås. Uden at udelukke det fuldstændigt.