General har erklæret sig for Nigers nye leder efter kup

General Abdourahamane Tchiani, der står i spidsen for nationalgarden i Niger, har fredag erklæret sig selv for landets nye leder.

Det sker, efter at landets præsident sent onsdag blev væltet ved et kup.

Tchiani har fredag læst en udtalelse højt på statsligt tv. Her omtaler han sig selv som ”præsident for det nationale råd for fædrelandets sikkerhed”.