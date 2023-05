Sammen med tusindvis af andre på flugt havde den 44-årige bygningsingeniør fra Edinburgh med livet som indsats kæmpet sig ud til havnebyen ved Det Røde Hav.

Målet for Elradi Hamdan var at få sin familie sikkert ud af det krigshærgede Sudan og rejse til Storbritannien hurtigst muligt. Men en giftig besked slog drømmen i stykker, og nu er han og familien strandet midt i en eskalerende militær konflikt mellem to magtsyge generaler i Afrikas tredjestørste land.