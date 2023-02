Når strømmen går, må kunderne famle sig frem langs hylderne for at finde deres varer og så håbe på, at der stadig er batterier på kreditkortterminalen, når der skal betales ved udgangen.

De planlagte strømafbrydelser rammer overalt i samfundet under en krise med rødder i utilstrækkelige investeringer i nye kraftværker og en sump af gangsteragtig korruption. Senest blev elselskabets direktør forgiftet med cyanid, som nogen havde hældt i hans yndlingskaffekrus på kontoret.