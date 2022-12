Mens den nytiltrådte danske regering har erklæret sig parat til at gå enegang med planen om et omstridt asylcenter i Rwanda, vokser den internationale kritik af det centralafrikanske land på flere fronter.

Både FN, Frankrig, Tyskland og USA beskylder Rwanda for at støtte den voldelige og internationalt fordømte oprørsmilit, M23, der menes at stå bag flere massakrer og drab på civile i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Samtidig anklages den brutale milits for at medvirke til, at over 170.000 mennesker er blevet drevet på flugt.