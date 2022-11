Tusindvis af somaliere flygter fra katastrofal tørke

Børnene var så svært underernærede, at de ikke havde kræfter til at græde, selv om at de havde smerter, fortæller han.

Lige nu er der flere end 20 millioner mennesker, som sulter på Afrikas Horn, og krisen kan vise sig at blive værre end hungersnøden i 2011. Den gang døde en kvart million mennesker af sult.

Halvdelen af dem var børn.

- Somalia har nu haft fem regntider, der har slået fejl, hvilket er helt uhørt. Det har vi historisk ikke set før, siger Jakob Eilsøe Mikkelsen.

I Somalia risikerer over halvdelen af alle børn under fem år - 1,8 millioner børn - at blive akut underernærede. De risikerer at dø, hvis de ikke får hjælp, skriver Red Barnet.

Der er blandt andet akut brug for mad og drikke. Derudover søger Red Barnet midler til at kunne skabe nogle mere børnevenlige forhold i Dabaab-lejeren.