Tre krigsforbrydere idømt lange straffe ved FN-støttet domstol

En FN-støttet domstol i Den Centralafrikanske Republik (CAR) har i sin første afgørelse nogensinde dømt tre medlemmer af en milits for forbrydelser mod menneskeheden. De er idømt fængselsstraffe fra 20 år til livstid.

De tre mænd - Issa Sallet Adoum, Ousman Yaouba og Tahir Mahamat - var anklaget for at have deltaget i en massakre i en nordvestlig landsby i CAR i maj 2019.