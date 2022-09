En halv million børn er tæt på at dø af sult i Somalia

Al-Shabaab er en islamistisk gruppe tilknyttet al-Qaeda.

Afrikas Horn står over for en femte fejlslagen regnsæson i træk.

I 2011 kostede en hungersnød i Somalia mere end 250.000 mennesker livet, de fleste af dem små børn.

- Mellem januar og juli i år er omkring 730 børn bekræftet døde på mad- og ernæringscentre over hele landet. Tallet kan dog være højere, da mange dødsfald ikke bliver registreret, sagde Unicefs Somalia-repræsentant, Wafaa Saeed, på et pressemøde i Genève i sidste uge.

USA’s nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, siger, at USA er ”dybt bekymret over denne dystre prognose og det store behov for hjælp i hele landet og regionen”.