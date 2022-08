Efter udbruddet af covid-19 i 2020 og abekopper i 2022 kan nyheden om en ny, smitsom virus sende bange anelser gennem de fleste.

Nu frygtes det, at Marburgvirus får fodfæste i det vestafrikanske land Ghana, efter at to mænd uden relation til hinanden døde tidligere på måneden med virusset. Den ene har smittet mindst en mand mere, der døde forleden.