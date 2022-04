Andre anklagepunkter drejer sig om, at han med en kølle slog en gammel kone og et spædbarn ihjel. Og at han ved en vejspærring var med til at dræbe tre unge, hvis lig blev begravet under et avocadotræ.

Den 54-årige mand nægtede under udleveringssagen alle anklager. De er fabrikeret og en hævnakt, fordi han tidligere har vidnet til fordel for tiltalte ved krigsforbryderdomstolen i Arusha i Tanzania, sagde han.

Han nægter sig stadig skyldig. Da sagen blev indledt mandag, forklarede han ifølge DR, at han slet ikke befandt sig i Rwanda, da de forbrydelser, han er anklaget for, blev begået.

Retten har afsat fem dage til sagen. Her skal tre dommere lytte til anklagerens ni vidner og forsvarets 24 vidner, skriver dr.dk.

Hvis han kendes skyldig, kan han afsone sin dom i Danmark.