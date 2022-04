Organisationer: Der sker etnisk udrensning i Etiopien

I slutningen af marts blev der erklæret våbenhvile i Tigray, så folk i regionen kunne få mulighed for at modtage akut humanitær hjælp.

TPLF væltede i 1991 det daværende marxistiske regime og styrede landet frem til 2018, da Abiy Ahmed overtog magten.

Spændinger tog til i 2020, da TPLF beskyldte premierministeren for at have undergravet føderale love i landet, som sikrede et udstrakt selvstyre.