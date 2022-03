Asylsøgere blev udsat for tæsk og tvangsarbejde i Egypten

I politiets varetægt blev de anholdte tvunget til at aflæsse tunge kasser fra en varevogn.

Arbejdede de ikke hurtigt nok, fik de tæsk med en politistav og blev desuden svinet til med racistiske udtryk, siger tre af mændene til HRW.

- I dovne sudanesere bliver nødt til at arbejde, for I skaber en masse problemer og støj her i Egypten, skulle en af vagterne have sagt.

Ifølge sudanesernes udsagn konfiskerede politiet deres telefoner og SIM-kort og efterlod dem ved en rundkørsel i nærheden af arresten - uden nogen form for løn for arbejdet.