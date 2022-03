61 personer meldes dræbt i togulykke i DR Congo

En ulykke med et godstog har kostet mindst 60 mennesker livet i den sydøstlige del af DR Congo.

- I øjeblikket er dødstallet 61, mænd, kvinder og børn. 52 er kvæstet, og de er bragt væk, siger Marc Manyonga Ndambo, direktør for infrastruktur hos togoperatøren SNCC, lørdag aften til nyhedsbureauet AFP.

Godstoget havde ifølge oplysningerne fra stedet ”flere hundrede blinde passagerer”, selv om det er forbudt at tvinge sig til et lift med et godstog.