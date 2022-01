Det er stadig uklart, hvad det egentlig får af betydning for danske soldater i Mali, at den maliske regering har bedt Danmark om at hjemtage dem.

Danmark sendte i sidste uge et hold af jægersoldater og et kirurghold ned til missionen ved navn Takuba Task Force.

De danske soldater er i øjeblikket i Mali for at bidrage til en mission, der er ledet af Frankrig.

Efter udmeldingen skriver Udenrigsministeriet i sin kommentar, at der arbejdes på højtryk for at skabe større klarhed over situationen.

- Det danske bidrag er en del af den fransk-ledede indsats i Mali, og vi koordinerer derfor også løbende og tæt med vores partnere, ikke mindst Frankrig. Vi arbejder på højtryk for at skabe større klarhed over situation, skriver ministeriet.